MHP milletvekilinin açtırdığı davayla yazarımız Gözde Bedeloğlu’na ceza verildi

HABER MERKEZİ

BirGün yazarı Gözde Bedeloğu'nun, MHP Antep Milletvekili Sermet Atay'ın şikâyetiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Bedeloğlu'nun gazetemizde 9 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan "Dünden bugüne 'devleti koruyanlar'" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın dördüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Savcı 22 Şubat 2024 tarihli duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Bedeloğlu’nun üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Katılan MHP Milletvekili Sermet Atay’ın avukatı da Bedeloğlu’nun cezalandırılmasını istedi.

Gazetemizin avukatı Tolgay Güvercin, “İddianameye konu yazı bir haber verme amacını taşımamaktadır. Bu bir fikir açıklamasıdır. Somut bir olgu isnadı yoktur. Kişisel kanaatlerin konu olduğu bir köşe yazısı söz konusu. Eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan bir yazı” dedi. Atılı suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Güvercin, Bedeloğlu’nun beraatını talep etti.

Mahkeme, “hakaret” suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle Bedeloğlu’nun 7 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.