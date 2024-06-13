MHP milletvekilinin küfür ettiği hakimin görev yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerleri açıklandı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un küfür ettiği Pınarbaşı Hakimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın görev yeri değiştirildi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un 31 mart seçimlerinde küfür ettiği Pınarbaşı Hakimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın görev yeri değiştirildi.
Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi’ne göre, Ramazan Kaya’nın Bozüyük hakimi yapıldı.
32 Mart yerel seçimlerinde, Alparslan Türkeş’in memleketi olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan 33,30 oy oranıyla seçimi kazanmıştı. Yüzde 31,18’de kalan MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise sonuca itiraz etmişti Ardından seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un görüntülerini paylaşmıştı.
Gönderisine “Sansürsüz paylaşıyorum” yazan Salıcı’nın paylaştığı görüntülerde seçim gecesi MHP’li Milletvekili Ersoy’un hakime “Ben milletvekiliyim” dedikten sonra sinkaflı küfür ettiği anlar büyük tepki çekmişti.