MHP milletvekilinin küfür ettiği hakimin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerleri açıklandı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un küfür ettiği Pınarbaşı Hakimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın görev yeri değiştirildi.

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