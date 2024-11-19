MHP Muğla İl Başkanı'nın istifasında 'insan kaçakçılığı' iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat'ın istifasının ardındaki iddiaları aktardı.

Saymaz halktv.com.tr'de bugün yayımlanan yazısında, Akarfırat'ın sağlık sebepleriyle görevinden affını istediğini açıkladığını, ancak asıl nedenin bu olmadığını belirtti.

Saymaz, "Akarfırat’tan istifa etmesini MHP Genel Merkezi istedi" diye yazdı.

Saymaz'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Akarfırat’tan istifa etmesini MHP Genel Merkezi istedi.

Çünkü Marmaris, bir buçuk aydır Akarfırat’ın kızı adına kayıtlı teknesiyle insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla çalkalanıyor.

35 yaşındaki klima tamircisi Barış Kaya, eşi Gizem ve kız kardeşi Hülya, 6 Ekim’de Marmaris’te Yasemin Akarfırat’a ait balıkçı teknesine biniyor.

Akarfırat’a göre tekneleri çalınıyor.

Ancak üç çocuk annesi Gizem Kaya, “Eşimin tanıdığı birinden kiraladık” diyor.

İçmeler’de ‘Abbas’ adlı kişiyi alıp açılıyorlar.

İlerleyen saatlerde tekne bozuluyor.

Dev bir dalga tekneyi deviriyor.

Nasıl oluyorsa Yunan kara sularına giriyorlar.

Bir İsrail yolcu gemisi Gizem ve Hülya Kaya ile ‘Abbas’ı halat atıp kurtararak, Yunan sahil güvenlik ekiplerine teslim ediyor. Üç kişi Kos Adası’na götürülüyor.

Arandığı öne sürülen Abbas adlı kişi Yunanistan’a iltica ediyor.

En son denizde görülen Barış Kaya ise kayıp.

Gizem Kaya, yerel bir haber ajansına yaptığı açıklamada şöyle konuşuyor:

“Yunan Sahil Güvenliği bizi Kos Adası'na götürdü. Karakolda üç gün kaldık. Bizi göçmen kampına götürdüler. Eşim yanımızda değildi. En son eşimi gören arkadaşı, sırtına çantayı alıp yardım çağırmak için açıldığını söyledi.”

Türkiye’ye dönen Kaya, iltica etmek için değil, eğlenmek için gittiklerini ileri sürüyor.

Akarfıratlara ait tekne ise halen Rodos’ta…

"TEKNE YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİM"

Dün eski MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat’ı aradım.

Akarfırat, “Evet, istifam sağlık nedeniyle değil, tekne konusuyla ilintili” dedi.

Akarfırat, teknelerinin çalındığını, hemen Emniyet’e şikayette bulunduklarını söylüyor. Kaya Ailesi’nin iki buçuk saat tekneyi çalıştırmak için uğraştıklarını, yardım için arkadaşlarını çağırdıklarını anlatıyor.

Ailenin tekneyi almaya gelirken çalıntı bir araç kullandıklarını ileri süren Akarfırat, şunları söylüyor:

“Bu kişiler tanımıyoruz. Ama polis tanıyor. Bunlar uyuşturucu kullanan, illegal işlerle uğraşan, hırsızlık yapan bir aile.” Akarfırat’a sordum:

“Öyleyse neden istifa ettirildiniz?”

“Siyasi hazımsızlıktan dolayı” diyor ve ekliyor:

“Size bu dosya nasıl lanse edilmişse genel başkanımıza da öyle lanse edilmiş. ‘Akarfırat’ın kızı insan kaçakçılığı yapıyor, kendisi makamını kullanarak, onu koruyor’ denilmiş. Partimizdeki hassasiyetleri bilirsiniz.”

Hem Gizem Kaya’nın hem de Oğuz Akarfırat’ın açıklamalarında oturmayan taraflar var.

Bu balıkçı teknesi çalındı mı?

Yoksa kiralandı mı?

İlk kez mi kaçakçılıkta kullanılıyor?

Teknedeki ‘Abbas’ adlı kişi kimdir ve gerçekte hangi suçlardan aranıyor?

Bu suç terör olabilir mi?

Üç çocuk babası Barış Kaya’nın akıbeti ne oldu?

Öldü mü?

İltica mı etti?

Neden gizlilik kararı kondu?

Bir siyasi baskı mı var?

Akarfırat, aynı gün Zorlu Grubu’na ait katamaranın çalındığını ve onunla da mülteci kaçırıldığını ileri sürülüyor. Hatta “Bu tekne de Rodos’ta” diye ekliyor.

Marmaris’te ne oluyor?"