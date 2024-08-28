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MHP MYK üyesi istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Aysun Bay, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Bay, bu kararı sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.

Siyaset
  • 28.08.2024 20:32
  • Giriş: 28.08.2024 20:32
  • Güncelleme: 28.08.2024 20:36
MHP MYK üyesi istifa etti

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Aysun Bay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.

Bay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum."

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