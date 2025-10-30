MHP'nin çözüm süreci komisyonu üyeleri Bahçeli'ye süreçle ilgili bilgi verdi

MHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Bahçeli'ye çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Sayın Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk ve Sayın Yücel Bulut’la komisyonun 16. toplantısından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin huzuruna çıkarak “Terörsüz Türkiye”ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi sunduk." ifadesini kullandı.