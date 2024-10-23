MHP'nin eski paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor.

Partinin TBMM Grup Toplantısı'nda dün açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" dedi.

Bahçeli, "Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çağrısı siyasette tartışma konusu olurken, MHP liderinin geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi.

MHP'nin sosyal medya hesabından 15 Mart 2022 tarihinde Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın gündeme geldiği sosyal medya paylaşımında Bahçeli, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alıyor.

MHP'nin yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin şu ifadeleri yer alıyor: "Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında terörist Demirtaş’ı, Soroscu Osman Kavala’yı serbest bırakacaklarını ifade etmiş. Sorarım sana, Öcalan canisini de serbest bırakacak mısın?"