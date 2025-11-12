MHP'nin gazetesi Türkgün İBB iddianamesini önemsemedi

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında iddianame dün hazırlandı. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından tam 237 gün sonra hazırlanan iddianame bugün hemen hemen tüm gazetelerin manşetinde yer aldı. İddianameyi ilk sayfasında en küçük gören gazete ise MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi oldu.

Spor gazeteleri hariç tüm gazeteler İBB iddianamesini manşet, sürmanşet veya ikinci manşetten gördü. Türkgün gazetesi ise ilk sayfasında adeta gizledi. Sayfadaki en küçük haber olan iddianameye ilişkin hazırlanan habere "İddianame tamam" başlığı atıldı ve İmamoğlu'nun fotoğrafı kullanıldı.

Gazete tüm Türkiye'nin konuştuğu iddianame haberini iç sayfada ise ikinci manşetten görmeyi tercih etti.

İTTİFAKTA ÇATLAK İDDİALARI

Son dönemde MHP Lideri Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e gitmemesi ve Cumhuriyet resepsiyonuna katılmamasının ardından Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialar hem MHP hem de AKP tarafından yalanlanmıştı.

"CANLI YAYIMLANSIN" DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Lideri Özel başlayacak davaların TRT'den yayımlanması gerektiğini defalara dile getirmişti. Bahçeli ise temmuz ayında yaptığı açıklamada bu talebe destek vermiş ve "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz" demişti.