MHP'nin ilk yerel seçim mitinginin tarihi ve yeri belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yerel seçim hazırlıklarına yönelik ilk mitingi 27 Ocak'ta Mersin'de, ikinci mitingi ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştireceklerini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilk mitingini 27 Ocak'ta Mersin'de yapacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle düzenleyecekleri mitinglere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Partisinin mitinglerinde kullanacağı seçim sloganlarından birisinin de aynı anlayışa paralel olarak 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlendiğini kaydeden Yalçın, "MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışıyla bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir" dedi.