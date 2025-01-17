MHP'nin Rıza Akpolat açıklamasında dikkat çeken vurgu
MHP'li Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili "Mahkemeler gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki somutlaştırmak zorundadır" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.
MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklama kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yıldız, soruşturmada 23 kişinin tutuklandığını, 17 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatırlattı.
Tutuklamanın somut delile dayanması ve orantılı olması gerektiğini söyleyen MHP'li Yıldız, "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl ,mantık ve vicdanların tatminini hedefler" dedi.
Feti Yıldız, "Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" vurgusu yaptı.
.— Feti Yıldız (@YildizFeti) January 17, 2025
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Aziz İhsan Aktaş ve Belediye Bşk.Yrd.Alican Abacı,
Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ AŞ Başkanı Önder Gedik'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama,…