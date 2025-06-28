MHP'nin yeni 'süreç' programı açıklandı: 9 bölgede toplantı yapılacak

MHP, 9 bölgede ve 81 ili kapsayacak 'yeni süreç' ile ilgili toplantılar yapacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisince, "Terörsüz Türkiye" için "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları" adı altında "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenecek toplantılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalçın'ın yaptığı açıklama ve buluşma programı şöyle:

"Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmalaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Partimiz, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflemektedir. Kuşkusuz Terörsüz Türkiye hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.

9 İLDE BULUŞMALAR DÜZENLENECEK

9 ilimiz merkez alınmak suretiyle (Erzurum, İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana, Gaziantep) gerçekleştirilecek bölge toplantılarının yer ve tarihleri şu şekildedir:

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul ilimizin ev sahipliğinde; Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Tokat ilimizin ev sahipliğinde; Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü Van ilimizin ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Eskişehir ilimizin ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Ankara ilimizin ev sahipliğinde; Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Denizli ilimizin ev sahipliğinde; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Adana ilimizin ev sahipliğinde; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Gaziantep ilimizin ev sahipliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa."