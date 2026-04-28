MHP Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel görevden alındı

MHP Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel’in görevden alındığını açıkladı. Yüksel’in yerine Yiğit Çakır atanırken, Dalaman İlçe Başkanlığı görevine ise Mustafa Yorulmaz getirildi.

  • Giriş: 28.04.2026 17:32
  • Güncelleme: 28.04.2026 17:39
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifası sonrası MHP'de başlayan il ve ilçe teşkilatlarının feshedilmesinin ardından bu kez de bir ilçe başkanı hakkında görevden alma kararı verildi.

MHP Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel’in görevinden alındığını duyurdu.

Yüksel’in yerine ise Yiğit Çakır’ın ataması yapıldı.

Öte yandan Dalaman İlçe Başkanlığı görevine de Mustafa Yorulmaz’ın atandığı belirtildi.

MHP Muğla’da geçtiğimiz günlerde Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı’nın istifasının ardından ilçe yönetimi feshedilmişti.

