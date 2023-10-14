MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur seçildi
MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur yeniden getirildi.
Kaynak: AA
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, mevcut başkan Burhan Mucur tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde mevcut 585 delegeden oy kullanan 380'inin tamamının oyunu alan Mucur, yeniden başkanlığa seçildi.
Yönetim Kurulu ise Aykut Çepni, Ayhan Koçal, Ali Hikmet Karaosmanoğlu, Ceyhun Çatalsakal, Hasan Güler, Şenol Ölmez, Ahmet Topak, Büşra Celebi, Emre Sesli, Harun Karapıçak, Sevgi Çatalsakal, Sabri Coşkun, Ayfer Cömert, Cemalettin Kabataş, Ahmet Gonca, Gençosman Çoklar, Levent Kaya, Selçuk Bolat, Adem Memiş, Serhan Hacıhüseyinoğlu, Süleyman Şeker, Mustafa Şen, Mustafa Yıldırım ve Musa Kazım Sönmez'den oluştu.
Sıradaki Haber