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MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur seçildi

MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur yeniden getirildi.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 17:46
  • Giriş: 14.10.2023 17:46
  • Güncelleme: 14.10.2023 17:47
Kaynak: AA
MHP Samsun İl Başkanlığına Burhan Mucur seçildi

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, mevcut başkan Burhan Mucur tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde mevcut 585 delegeden oy kullanan 380'inin tamamının oyunu alan Mucur, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu ise Aykut Çepni, Ayhan Koçal, Ali Hikmet Karaosmanoğlu, Ceyhun Çatalsakal, Hasan Güler, Şenol Ölmez, Ahmet Topak, Büşra Celebi, Emre Sesli, Harun Karapıçak, Sevgi Çatalsakal, Sabri Coşkun, Ayfer Cömert, Cemalettin Kabataş, Ahmet Gonca, Gençosman Çoklar, Levent Kaya, Selçuk Bolat, Adem Memiş, Serhan Hacıhüseyinoğlu, Süleyman Şeker, Mustafa Şen, Mustafa Yıldırım ve Musa Kazım Sönmez'den oluştu.

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