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MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak

MHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlanan seçim beyannamesinin 5 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu.

Siyaset
  • 02.02.2024 16:23
  • Giriş: 02.02.2024 16:23
  • Güncelleme: 02.02.2024 16:27
Kaynak: İHA
MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyannamesi'ni 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyanname'si 5 Şubat Pazartesi günü duyurulacak.

Seçim Beyannamesi, MHP Genel Merkezi'nde kamuoyuna sunulacak.

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