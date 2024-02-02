MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak
MHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlanan seçim beyannamesinin 5 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyannamesi'ni 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyanname'si 5 Şubat Pazartesi günü duyurulacak.
Seçim Beyannamesi, MHP Genel Merkezi'nde kamuoyuna sunulacak.
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