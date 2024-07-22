MHP, Sinan Ateş'le ilgili konuşan herkesi mahkemeye şikayet etti!

MHP, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçilerin de olduğu 154 kişi hakkında şikayette bulundu.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, şikayet dilekçesindeki detaylara yer aldı.

Terkoğlu, yazısında, "Sinan Ateş cinayeti duruşmalarının başlamasıyla, tetikçiler, ağız birliğiyle, 'Arkadaşları vurdu' savunması yaptı. MHP’ye yakın medya ise tetikçileri savunarak, 'Asıl hedef MHP' tezini işledi. Aynı gün, MHP avukatları da mahkemeye bir dilekçe sundu. MHP’nin 'suçtan zarar gören” olduğunu ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

MHP'nin avukatlarının davaya 'mağdur' olarak katılma talebinde bulunduğunu belirten Terkoğlu, mahkemenin atlebi reddettiğini aktardı.

"Kuşkusuz, tetikçilerin savunmalarından servis edilen haberlere hatta dilekçeye kadar ortada bir organizasyon görüntüsü var" diyen Terkoğlu, dilekçede şunların yer aldığını aktardı:

"Atatürk’ün Cumhuriyet'i milliyetçilik fikri üzerine kurduğu, Atatürk’ün ölümünden sonra milliyetçiliğin geri plana atıldığı, Alparslan Türkeş’in MHP’yi kurmasıyla milliyetçiliğin siyasette yer aldığı, Bahçeli’nin milliyetçiliği çağa uyarladığı söylendikten sonra şu ifadeler kullanılmış: “MHP’nin durduğu yer Türkiye üzerinde hesapları olan pek çok farklı kesimi rahatsız etmektedir.”

Dilekçede MHP ise şöyle tanımlanıyor: “MHP, Türk milletinin kadim hikâyesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir.” Bu tanıma göre, “MHP’nin eleştirisi” “Türk milletinin eleştirisi” sayılıyor!

MHP’nin dilekçesinde, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP’yi eleştirenler şöyle anlatılıyor: “Bölücü, liberal, marksist, FETÖ’cü yapıların elemanları, sistematik ve istikrarlı bir şekilde, küresel çeşitli güçlerle ittifak içinde ve siyasi meşreplerine de uygun paylaşım, haber ve yazılarla MHP’ye iftira etmektedir.”