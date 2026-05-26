MHP Sosyal Medya Sorumlusu'ndan Fuat Uğur'a yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı ?

  26.05.2026 23:26
Kaynak: Haber Merkezi
MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan.
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan şahsi sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında paylaşım yapan TGRT Haber yorumcusu Fuat Uğur'a yanıt verdi. Özkan "Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı Fuat Uğur?" dedi.

Özkan'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı Fuat Uğur ? Milliyetçi Hareket Partisi Lideri, Türk siyasi tarihinde geçmişe ve geleceğe karşı her zaman sorumlu hareket etmiştir. Onun aklı hep Türkiye’dir. Ve her zaman “önce ülkem ve milletim” demiştir. Talihsiz bir gönderi olmuş, yakışmamış."

Özkan'ın yanıt verdiği, Fuat Uğur'un paylaşımında ise şu ifadeler yer alıyor:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu ile Özel’i barıştırmaya çalışması ilginç bir seyir izliyor. Sayın Bahçeli’nin yakında “Özgür Özel gerekirse umut hakkından yararlansın ve hatta CHP Meclis Grubunda konuşsun. Ama artık silahları; yani bu tezgahları bırakacağını,İmamoğlu’nun emir eri olmaktan vazgeçtiğini açıklasın. Hilesiz ve ahlaklı bir CHP için elini taşın altına koysun” diye konuşursa şaşırmam."

