MHP Ula İlçe Başkanı Güç görevden alındı

MHP'de görevden almalar sürüyor. Daha önce İstanbul İl Başkanlığı da dahil olmak üzere pek çok il ve ilçede başkan ve yönetimlerin görevden alındığı MHP'de bu defa Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç görevden alındı.

MHP Muğla İl Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanlığı görevinden Mehmet Ali Güç alınmış, yerine Yıldıray Ege atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Ali Güç’e teşekkür ediyor, görevi devralan Yıldıray Ege’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Ula’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."