MHP ve DEM Parti bayramlaştı: Dikkat çeken Öcalan ve "süreç" mesajları

MHP ile DEM Parti, Ramazan bayramı dolayısıyla karşılıklı ziyaret gerçekleştirdi. İki partinin genel merkezlerinde yapılan temaslarda, İmralı Süreci, barış, demokratikleşme ve Meclis gündemine gelebilecek yasal düzenlemeler konuşuldu.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı değerlendirme oldu.

MHP heyeti, DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. DEM Parti heyeti de aynı saatlerde MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

BAYRAMDAN SONRAYI İŞARET ETTİ

DEM Parti'yi ziyarette MHP'li Sadir Durmaz, görüşmede MHP’nin süreç konusundaki yaklaşımını anlattı. Partisinin geçmişten bugüne bu konuda tutarlı bir çizgide olduğunu iddia edebnDurmaz, birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Durmaz şunları ifade etti:

"Hukukta, "işlenemez suç, fiili imkânsızlık hali" diye bir durum söz konusu. Şimdi bugün 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sorununa, sıkıntılara rağmen Kürt'le Türk birbiriyle evlilikten hiç vazgeçmemiş. Ve ısrarla bu evlilikler devam etmiş. Yani hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz. Nereden bakarsanız bakın 8-10 milyon civarında bir evlilik söz konusu. Buradan meydana gelen yeni bir nesil var. İkişer çocuk olsa 20 milyon, anne babayı koy 40 milyon. Eşittir Türkiye. Yani o işlenemez suç, fiili imkansızlık hali bizim zaten başka bir değerlendirme yapmamızı da imkansız hale getiriyor. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz ve bizim bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor.

Bu anlayışla meselelere yaklaşıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Terörsüz Türkiye sürecinin, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini umut ediyor, diliyoruz. Elbette her konuda aynı şeyi düşünmek durumunda değiliz, bu mümkün de değil, o zaman aynı parti oluruz. Fakat bir uzlaşmayla, bu hukuku gözeterek atılacak adımlarla inşallah Türkiye bu sıkıntıyı da geride bırakacak. Meclisteki komisyonun raporlarına da yansıyan hususlarda bayramdan sonra birtakım düzenlemeler için Meclisin gündemine gelecek konuların olduğunu biliyoruz. Ama somut olarak bugün nedir derseniz onu ben söyleyemem, çünkü komisyon üyesi de değilim. Biz de aynı iyi dileklerimizi koruyoruz, iyi niyetimizi koruyoruz."

"ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ÇÖZÜLMELİ"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise görüşmede, Çözüm Süreci'nin artık daha somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini söyledi. Türkdoğan, Meclis komisyonunun raporuna işaret ederek özellikle ilgili bölümlerde yer alan tespitlerin yasalaşmasını beklediklerini belirtti.

Türkdoğan, açıklamasında PKK lideri Öcalan’ın süreçteki rolünün tanınması gerektiğini de savundu. Yasal süreç başlaması ve düzenleme yapılması hâlinde, Bahçeli’nin de gündeme getirdiği ‘statü meselesinin’ çözülebileceğini öne sürdü.

Türkdoğan şunları ifade etti:

"Yasal süreç başladığında ve bir yasa çıktığında, inanıyoruz ki Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği bu statü meselesi de bir çözüme kavuşacaktır. Elbette söylenecek çok şey var ama şunu belirtmek lazım; bu Newroz vesilesiyle biz hep özgürlükten ve demokrasiden bahsedeceğiz. Bugün çok güçlü mesajlar verilecek. Siyasi mahpus arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi noktasında inanıyorum ki MHP’nin de söyleyecekleri vardır. Düşüncelerinden dolayı, artık insanlar veya siyasi görüşlerinden dolayı hapiste olmamalılar.

DEMİRTAŞ, GEZİ DAVASI VE İMAMOĞLU MESAJI

"Birçok dava var, bu davaları hepimiz biliyoruz. Sevgili Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bize göre artık özgürlüklerine kavuşmalı. Diğer arkadaşlarımız, Gezi davasındaki arkadaşlarımız, işte Çiğdem ve diğer arkadaşlar, daha birçok insan… Seçilmiş belediye başkanları… Özellikle de bu vesileyle ifade edelim, hani İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler. Birçok şeyi söyleyebiliriz ama bizim için önemli olan bölgemizdeki bu ateşin bir an önce sönmesi, ülkemizdeki barış ortamının kalıcı hale gelmesi ve bunun için de kapsamlı yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz parti olarak hazırız. Umuyoruz ki MHP ile birlikte hemen önümüzdeki bayram gelmeden somut adımların atılması noktasında önayak oluruz. Hani bunları sizlerle paylaşmak istedim.”