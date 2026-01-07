MHP yeni kanun istemişti: Adalet Bakanı'ndan "af" açıklaması

AKP Grubu Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç MHP'nin "infaz kanunu" talebine ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün yaptığı açıklamada "Bir infaz düzenlemesi yaptık aslında. 50 bin kişi çıkıyor. 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur. 'Yamalı bohçaya döndü' diyoruz ya, ondan da kurtuluruz. Anayasa'ya uygun bir infaz yasası çıkarırız ve anlaşırız onlarda. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranları da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" demişti.