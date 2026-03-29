MHP’de istifa getiren iç çatışma

HABER MERKEZİ

İktidar ortağı MHP’de yaşanan gerilimler dikkat çekiyor. Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter paylaşımında “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum“ dedi.

Yönter’in geçen saatlerde yaptığı “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” paylaşımı dikkat çekmişti. Yönter’in göndersini MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yeniden paylaştı. Yönter’in paylaşımlarıyla Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı yorumları yapıldı.

Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın paylaşımının Yönter’e yönelik olduğu yorumları yapıldı. Yıldız paylaşımında “Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” dedi

Yönter’in istifasına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek için "müsaade istediğini" istifa kararının ardında herhangi bir küskünlük olmadığını savundu. Bahçeli, Yönter’den boşalan koltuğa da yeni bir ismin getirileceğini kaydetti.

SAFLAR NETLEŞİYOR

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, MHP kulislerinde konuşulanları yazdı. Ergin’in iddiasına göre Yönter, ‘MHP’ye sızan ajan’ diyerek Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı kastetti. Ergin, "MHP’de yaşananlar, sadece iki ismin çekişmesi değil; güç, bilgi ve kontrol mücadelesinin dışa vurumu. Semih Yalçın’ın Yönter’den yana taraf olduğu belirtiliyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile Bahçeli’nin basın danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek ise Yıldız’ın safında…" diye yazdı.

Gazetemizin muhabiri İsmail Arı tutuklanmadan hemen önce, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki ek iddianamede çarpıcı bilgilerin yer aldığını yazmıştı. Ek iddianameye göre, Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olarak bilinen Serdar Sertçelik’e ait olduğu tespit edilen bir cep telefonundaki yazışmalarda MHP Grup Toplantısı ve İzzet Ulvi Yönter detayı bulunuyor. Mesajlaşmalara göre çete üyeleri, kendileri ile ilgili soruşturmaya yönelik MHP Grup Toplantısında Bahçeli’nin ne diyeceğini İzzet Ulvi Yönter sayesinde bir gün öncesinden öğrenmişlerdi.