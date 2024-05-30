MHP’den binlerce sayfalık Sinan Ateş suikastı dosyası: Katiller değil gazeteciler var!

MHP'nin Sinan Ateş suikastıyla ilgili 3 bin sayfalık dosya hazırladığı öğrenildi. Mahkemeye sunulması için Bahçeli'nin talimatının beklendiği belirtilen dosyada, cinayete ilişkin iddiaları gündeme getiren yazarlar, gazeteciler ve yorumcuların yer aldığı ifade edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin 3 bin sayfalık dosya hazırladığı, dosyada cinayetle ilgili iddiaları gündeme getiren gazeteci, yazar ve yorumcuların hedef alındığı öğrenildi.

Söz konusu dosya ile ilgili MHP’nin İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i arayan tv100 yazarı Fuat Uğur, Özdemir'in açıklamasını bugünkü köşe yazısından aktardı. Uğur'un aktardığına göre Özdemir, "Kendilerini mahkeme yerine koyup konuşanlar, yazanlar, söylediklerini mahkemelere gelip kanıtlamalılar" şeklinde konuştu.

Dosyanın mahkemeye sunulmak üzere hazır olduğunu belirten Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatının beklendiğini ifade etti.

Uğur'un "MHP’nin Sinan Ateş suikastıyla ilgili hazırladığı 3000 sayfalık dosya kimleri hedef alıyor?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Geçtiğimiz Pazartesi akşamı tv100’deki Taksim Meydanı programında Moderatörümüz Gürkan Hacır üzerinde pek de durulmayan çok önemli bir bilgiyi paylaştı. MHP’nin iletişimden sorumlu Genel Başkan yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Sinan Ateş cinayetinin ardından parti kurumsal kimliğini ya da parti yöneticilerini hedef alarak çeşitli iddiaları dillendiren, yargılamayı gazete sütunlarında ve ekranlarda yapan kimi yazarlar, muhabirler ve yorumcular hakkında 3000 sayfalık bir dosya hazırladıklarını bildirmişti.

İsmail Özdemir’i dün aradım ve konuştum.

Söyledikleri şöyle:

'27 Mayıs tarihinde Sayın Genel başkanımız konuştu ve bu meselenin sonuna kadar gidilmesini istedi. Herkes biliyor ki mahkemenin bir işleyiş süreci var. Ama kendilerini mahkeme yerine koyup konuşanlar, yazanlar, söylediklerini mahkemelere gelip kanıtlamalılar. Kimin elinde belge ve bilgi varsa, hani televizyon ekranlarında söylüyorlar ya şu da bu da var diye, bunları mahkemeye sunsunlar, yargıçlar da onların sunduğu iddiaları değerlendirsin, doğru olup olmadığına karar versin.'

Öyle görünüyor ki bu davanın sonucunda iddialarını ispatlamayanlar hakkında MHP tarihin en kapsamlı iftira davasını açacak. İsmail Özdemir’e hangi gazeteciler ve yorumcular olduğunu sordum ama bu sorumu yanıtlamadı.

BAHÇELİ’NİN TALİMATINI BEKLİYORLAR

Türkiye’de ilk kez yaşanacak olan bu girişim şüphesiz en baştan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla olmuştur. Çünkü 3000 sayfalık dosyayı oluşturmak için Sinan Ateş suikastının hemen ardından yapılan konuşmaları, yazılanları derleyip toparlamak hiç de kolay ve çabucak yapılacak bir iş değil.

İsmail Özdemir’den aldığım bilgiye göre bu 3000 sayfalık dosya mahkemeye sunulmak üzere hazır ve bu konuda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatını bekliyorlar. Dosya sadece yazılar ve görsellerden değil aynı zamanda videolardan da oluşan dijital bir doküman."