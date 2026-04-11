MHP’den gündüz kuşağı programları için yasa teklifi: Yasak gelebilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), gündüz kuşağı programlarının içeriğiyle ilgili TBMM'ye yasa teklifi sundu.

Teklifte, özellikle gündüz kuşağı programları ile haber bültenlerinde mahremiyetin ihlal edilmesine yol açtığı belirtilen yayınlara yasak ya da ağır idari para cezaları getirilmesi öngörülüyor.

HABER BÜLTENLERİNİ DE KAPSIYOR

Hazırlanan düzenleme, yalnızca gündüz kuşağı programlarını değil, haber bültenlerini de kapsıyor. Teklife göre, 'kişilerin özel hayatı, aile yaşamı, konut dokunulmazlığı, sağlık bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin içerikler, açık bir kamu yararı bulunmadıkça' yayımlanamayacak.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç tarafından hazırlanan teklif taslağında, aile içi anlaşmazlıkların, kayıp vakalarının ve benzeri olayların tarafların karşı karşıya getirilmesi ya da aile içi çatışmaların ekran önünde sergilenmesi yoluyla program içeriğine dönüştürülmesine izin verilmiyor.

Düzenlemede, kişilerin açık rıza göstermesinin bile bu yasağı ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Teklifin yasalaşması halinde televizyon kanallarının mevcut yayın anlayışında zorunlu değişiklikler gündeme gelecek. Kurallara aykırı yayın yapan kuruluşlara ise, ihlalin tespit edildiği tarihten önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilmesi planlanıyor.