MHP’den ilk açıklama: "Kan ve kin devri kapanmıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Celal Adan, PKK'nin kongresini toplamasının ardından açıklama yaptı.

Adan, paylaşımında "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" dedi.

"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Adan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."