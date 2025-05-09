Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MHP’den ilk açıklama: "Kan ve kin devri kapanmıştır"

MHP Grup Başkanvekili Celal Adan, PKK'nin kongresini topladığını açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" ifadesini kullandı.

Güncel
  • 09.05.2025 16:37
  • Giriş: 09.05.2025 16:37
  • Güncelleme: 09.05.2025 16:41
Kaynak: Haber Merkezi
MHP’den ilk açıklama: "Kan ve kin devri kapanmıştır"
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Celal Adan, PKK'nin kongresini toplamasının ardından açıklama yaptı.

Adan, paylaşımında "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" dedi.

"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Adan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."    

BirGün'e Abone Ol