MHP’den "kurucu önder" açıklaması: "Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesine yönelik konuştu. Özdemir, "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Özdemir, Türkiye ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP'nin Suriye’deki anlaşmayı tam ve kuvvetle desteklediğini belirten Özdemir, "Bu gelinen noktaya Türkiye’nin ve burada yaşanan sürecin de büyük katkısı var. Sayın Genel Başkan bu olacakları öngörerek attı adımlarını. Şayet Terörsüz Türkiye adımı atılmasa bugün Türkiye vakit kaybettirici tartışmalar içinde oyalanıp duracaktı" dedi.

"(YENİ ANAYASA) MHP OLARAK 2021 YILINDA BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Partisinin "Yeni Anayasa" konusundaki tutumuna ilişkin de konuşan Özdemir, şunları söyledi:

"Biz MHP olarak 2021 yılında bir çalışma yaptık, bunu AK Parti ile paylaştık fakat kamuoyu ile paylaşmadık. Ancak kırmızı çizgilerimiz belli.Sistemli gitmek lazım. Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. Yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki, diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir. Kendimize güvenmeliyiz."