MHP’den Malazgirt için dikkat çeken genelge

Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi.

Genelgede, 25–26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek resmî kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı ifade edildi.

Parti teşkilatlarına gönderilen genelgede, "Bu yılki kutlama törenlerinin Terörsüz Türkiye yolunda devasa adımların atıldığı, millî iradenin tecelli yeri TBMM’de uzlaşma iklimi ve uyum anlayışı içinde kurulan ‘Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına hız verdiği döneme denk gelmesi, ne mutlu bir tevafuktur" ifadeleri kullanıldı.

Genelgede kutlama törenine katılacak parti üyelerinden alana sadece Türk bayrağıyla gelmeleri ve milliyetçi-ülkücü slogan atmamaları istendi.