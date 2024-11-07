MHP’den medyaya karşı kanun teklifi

Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, fon alan medya kurum ve kuruluşlarının "milli güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle lisanslarının iptal edilmesi için kanun teklifi verdi.

Kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, ‘’Son yıllarda bazı yabancı vakıf ve derneklerin farklı gerekçelerle ülkemizde faaliyet gösteren bazı yayın kuruluşları ve medya organlarını fonladığına dair bilgiler sıklıkla kamuoyuna yansımıştır. Fon alan kuruluşların da Türkiye’nin milli güvenliği aleyhine faaliyetler yürüttüğü de anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin ardından, yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının RTÜK denetim ve onayına haiz lisanslarının iptal edilmesine dair kanun teklifimizi de meclise sunduk’’ dedi.