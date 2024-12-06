MHP’den “muammalı” muhalefet: AKP'nin teklifini hem eleştirdiler hem de evet dediler!

İstanbul’da Arnavutköy Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, Belediye yönetiminin, Taşoluk’taki akaryakıt istasyon alanının üst kullanım hakkının devredilmesi veya satılmasıyla ilgili olarak hazırladığı Başkana yetki verilmesiyle ilgili teklifi görüşüldü. 5891 ada 5 parselde bulunan ve mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne ait 2 bin 652 metrekarelik arazi için hazırlanan teklife, CHP’nin yanı sıra AKP’nin ittifak ortağı MHP’li meclis üyeleri de tepki gösterdi.

MHP’li meclis üyesi Mehmet Sarı petrol istasyonları konusunun hassas bir konu olduğunu, hazırlanmış olan teklifin net bilgiler içermediğini belirterek konunun açıklanmasını istedi. Aynı zamanda Arnavutköy Belediyesi Başkan yardımcısı olan AKP’li meclis üyesi Hamdi Demirhan, elektrikli araçların kullanılmaya başlanmasıyla akaryakıt alanlarına talebin azaldığını iddia etti. Demirhan’ın açıklamalarının ardandan MHP’li Sarı yeniden söz aldı.

“GRUP OLARAK ‘EVET’ DİYECEĞİZ”

Teklifle ilgili eleştirilerin dozunu artırın MHP’li meclis üyesi Sarı daha sonra özetle şunları söyledi:

“Başkana yetki vermek demek, yani Başkan kral değil her şeyi öyle yapacak diye bir anlam taşımaz. Neticede buradaki arkadaşlar da bu mevzuya vakıf olmalı. Arkadaşlar petrol istasyonu demek ayrı bir özelliktir. Çoğumuz ticaretle uğraşıyoruz, burada yaşıyoruz onun için efendim şartları belli olmamış, biz bunu böyle de ihale ederiz, projeyle de ihale ederiz bence pek uygun değil. Biz yine serzenişlerimizi söyledikten sonra evet diyeceğiz bu ayrı konu. Bu manada da noter gibi, ‘getir onaylayım’dan ziyade, bilgi sahibi olmamız lazım. İşin doğrusunu isterseniz konuşmam gerektiği gibi konuşmadığımı da söyleyeyim. İçimden gelenleri, işin doğrularını söylemediğimi söyleyeyim yani. Petrol istasyonu hikayesi, gece gelen zenginlik gibidir. Teferruatına girmiyorum. Bu muammalı, bunun içerisinde birkaç tane hafızamıza takılan konular var. Keşke takılmasaydı diye söylüyorum. Bunun şahsınızla bir alakası yok yine de her şey için hayırlısı olsun diyorum, grup olarak da evet diyeceğimizi beyan ediyorum”.

CHP “TEVESSÜL ETMEYİNİZ”

CHP’li meclis üyesi Ayhan Örs de söz konusu parselin satılmak istenmesine tepki gösterdi. Örs özetle şunları söyledi:

“Bu yer Arnavutköy’ü havaalanına bağlayan ana cadde üzerinde, çok kıymetli bir yer. Böyle kıymeti bir yerin bu şekilde verilmesini hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Böyle çok kıymetli yerlere, sonrasında bulunması mümkün olmayacak, pişmanlık getirecek şeylere tevessül etmeyiniz. Çok paraya ihtiyaç varsa, satışı söz konusuysa başka parsel satalım. Böyle yerlerin belediyenin uhdesinde tutulması bütün Arnavutköy halkının faydasına olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla buna katılmıyoruz.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklif oy çokluğu ile kabul edildi.