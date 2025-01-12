MHP’den tarihi ve görsel seçimi manidar paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Barış Akademisyenleri tarafından imzanlanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin 9'uncu yıldönümünde manidar bir paylaşım geldi.

Partinin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Devlet Bahçeli’nin “Barışla Herkes Kazanır” sözlerini paylaşıldı.

Paylaşımda Bahçeli’nin fotoğrafı ile Türkiye'nin de yer aldığı Orta Doğu görseline yer verildi.

Paylaşımdaki “Herkes kazanır” ibaresinin Suriye haritası üzerinde olması ise dikkat çekti.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Barış akademisyenleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınmış, organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından da tehdit edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bildirinin açıklanmasından iki gün sonra ATO Congresium'da düzenlenen 10. Ankara Kitap Fuarı akademisyenleri hedef almıştı.

Bahçeli, "Üniversitelerimizde hainlere destek veren zihniyete çocuklarımızı emanet edemeyiz. Hainlere destek veren ve büyük çoğunluğu araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak sıfat taşıyanların üniversiteye nasıl girdiklerinin araştırılması lazım" demişti.

AYM HAK İHLALİ KARARI ALMIŞTI

Bahçeli, 2019 yılında ise barış akademisyenleri hakkında ‘hak ihlali’ kararı alan Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) hedef almıştı.

Bahçeli şunları söylemişti:

“Sözde akademisyen ve entelektüellerin imza verdiği bildiride hak ihlali olduğu söylenmiştir. Anayasal düzeni yıkmak için kan döken, eylem yapan terör örgütüne destek olanlara verilen cezalarla ilgili nerede hak ihlali vardır? Hak nedir? Hainlerle hak ihlali kararı verenler mahşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Devletin, vatanın, şehitlerin hakları ne olacak? AYM hak ihlali kararı ile hakkın doğasına zarar vermiştir. Geldiğimiz aşamada AYM’nin kararına mahkemenin dirayet etmemesi çelişmeyecektir.”

BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ HAKKINDA

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi, 2015-16'da Türkiye-PKK çatışmasının bir parçası olarak gerçekleşen çatışma ve operasyonlar sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için akademisyenler tarafından imzalandı.

Bildiri 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlandı.

Takip eden hafta içerisinde imzacı akademisyenlere destek olmak amacıyla gelen yeni imzalarla birlikte bildirinin nihai imzacı sayısı 2212'ye ulaştı.

Bildirinin ardından çok sayıda akademisyen işinden oldu. Çok sayıda akademisyenin işe dönüş davaları devam ediyor.

Barış İçin Akademisyenler inisiyatifi, 2016 yılında Aachen Barış Ödülü'ne layık görüldü.



