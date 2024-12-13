MHP’li Başkan’a Soylu zırh olmuş

Ülkenin en tartışmalı İçişleri Bakanlığı dönemine imza atan AKP’li Süleyman Soylu, bakanlık döneminde çeşitli gerekçelerle suçlanan çok sayıda AKP’li ve MHP’li belediye başkanı hakkında soruşturmaya izin vermedi. Bunlardan biri de 2019-2024 arası Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde belediye başkanlığını yapan MHP’li Abdullah Çatal.

DEFALARCA ŞİKÂYET EDİLDİ

Çatal, belediye başkanlığı döneminde defalarca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildi. Çatal’a yönelik şikâyetler arasında şunlar yer aldı:

• Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Yunus S. kendisinin, babasının, eşinin ve yakınlarının emlak, çevre temizlik, ilan-reklam, su geliri, katı atık, atık su ve diğer belediye gelirlerinde eksilmeye neden oldu, bu yolla kamuyu zarara uğratıp vergi kaçırma suçunu işledi.

• Daha önceleri itfaiyede çalışırken muhasebe birimine getirilen personele fazla ücret ödendi.

• Muhasebede görev yapan çalışanlar muhasebe yetkilisi sertifikası olmadığı halde muhasebe yetkilisi yerine imzalar attı.

• Sit alanda yer alan parkın içindeki ağaçlar kesildi, kapalı alan oluşturulmasına göz yumuldu.

• Belediye içinde bulunan memur ve işçilere baskı kuruldu, usulsüz ve hiçbir dayanağı olmadan15 personel işten çıkarıldı, işten çıkarılanlara tazminat ödenmedi,

• Belediye içinde 60-70 personelin görev yeri değiştirildi. Görev ve unvanlarına uymayan işlerde zorla çalıştırıldılar, çöp toplama işine verildiler.

SOYLU SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Ancak, Süleyman Soylu bakanlık görevini devretmeden kısa süre önce MHP’li Abdullah Çatal ve diğer belediye personeli hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığı kararı verdi.

Soylu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında da soruşturma izni vermemişti.