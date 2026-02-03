MHP’li başkanın şiddet haberine erişim engeli!

Haber Merkezi

BirGün’de 30 Ocak tarihinde yayımlanan “MHP İl Başkanı kadının burnunu kırdı” başlıklı haber erişime engellendi.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın’ın talebiyle birçok haber ile sosyal medya paylaşımı erişime engelledi.

Erişime engellenen haberler ile sosyal medya paylaşımlarının, “MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın’ın bir kadını darbedip burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılandığı” haberlere dair olduğu görüldü.

Erişim engeli kararının “Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak kamu düzeninin korunması amacıyla” verildiği belirtildi.

Mahkeme BirGün, Sözcü, Yeniçağ gazetesi ile T24’ün internet sitelerindeki haberlerle, gazeteciler Nurcan Gökdemir ile İsmail Arı’nın da sosyal medya paylaşımlarını erişime engelledi.

OCAKTA EN AZ 60 GAZETECİ YARGILANDI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in yayımladığı Ocak Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre gazeteciler bir ayda en az 60 kez hakim karşısına çıktı, 11 gazeteci gözaltına alındı, biri tutuklandı. Protestoları takip eden muhabirler şiddet gördü, duruşmalar gazetecilere kapatıldı, çok sayıda haber ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Rapora göre aralarında Zafer Arapkirli, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Can Uğur, İsmail Arı ve Can Öztürk’ün bulunduğu gazeteciler haber, yazı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ocak ayında en az 60 kez yargılandı. Sadece ayın son haftasında toplam 640 bin takipçiye sahip 39 sosyal medya hesabı engellendi. Erişim engeli getirilenler arasında Eğitim-İş, Jin News yer aldı.