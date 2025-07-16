MHP’li Başkanvekilinden tutuklama tehdidi

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin dün yapılan temmuz ayı birinci oturumunda, MHP Grup Başkan Vekili Orkun Ayhan ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan arasında tartışma yaşandı.

Oturum sırasında söz alan MHP Grup Başkan Vekili Orkun Ayhan, İBB yönetimini eleştirerek, “Burayı siz yönetiyorsunuz, doğrudur. Affedersiniz ama babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz. Burası kanunlarla, kurallarla yönetilir. Kimse size emir talimat veremez ama kanun ve kurallara aykırı yönetim eğilimi gösterirseniz, bunun yasal yaptırımları olur. Kimse babasının yeri gibi bir meclisi yönetemez” ifadelerini kullandı.

Ayhan’ın sözlerine yanıt veren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise “Getirin kelepçeyi. Ne diyorsunuz ya? Bir ben kalmıştım İstanbul’da. Ölümden öte köy yok. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?​” dedi.