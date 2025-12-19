MHP’li belediyenin havuz problemi

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne yönelik, “AKP tasarrufu yanlış yerde arıyor” eleştirilerinin haklılığı, kamu ikmal ihaleleri ile gözler önüne serildi. İhale edilerek yapımına başlanan ancak yarım bırakılan projelerin tamamlanmasına yönelik ihaleler, kamu bütçesinde adeta karadelik oluşturdu.

Tamamlanamadığı için öngörülenden fazla kaynak yutan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Yozgat'ta Ağustos 2023'te ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun ilk yüklenici tarafından yarım bırakıldığı, havuzun tamamlanması için fahiş yeni bir harcama daha gerçekleştirildiği belirlendi.

MHP idaresindeki Yozgat Sorgun Belediyesi, 3 Ağustos 2023’te ilçeye yarı olimpik yüzme havuzu yapılması için ihale düzenledi. İhale kapsamında 31 Ağustos’ta 36 milyon 950 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Yüklenici, 8 Eylül 2023’te çalışmalara başladı.

Havuz, taahhüt edilen tarihte bitirilemedi. Belediye, yüklenici ile imzalanan sözleşmeyi 17 Nisan 2025’te feshetti. Fesih işleminin ardından, devam eden havuz inşaatında incelemelerde bulunuldu. Yer teslimi itibarıyla aradan geçen iki yıla karşın kaba inşaatı dahi tamamlanamayan havuzun mekanik ve elektrik tesisat işlerinin büyük bölümünün de gerçekleştirilmediği tespit edildi.

YENİ ANLAŞMA

Sorgun Belediyesi, yarım bırakılan havuzun tamamlanması için 19 Kasım 2025’te yeni bir ihale daha düzenledi. İhale kapsamında 39 milyon TL’lik anlaşma yapıldı. Belediye ile Ödül Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi arasında yapılan anlaşmanın ardından başlayan inşaat çalışmalarının, Kasım 2026’da tamamlanacağı bildirildi.