MHP’li belediyenin ihale oyunu: Belediye bütçesinden seçim çantası

CHP’li belediyelere yönelik mali ve hukuki yaptırımlar her geçen gün daha da sertleşirken iktidar belediyelerindeki belgeli usulsüzlüklere yönelik kayıtsızlık tartışma yarattı. Çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve belediye yöneticisinin usulsüzlük suçlamasıyla tutuklandığı Türkiye’de, hakkında kamu zararı iddiasıyla onlarca dosya bulunan Melih Gökçek başta olmak üzere AKP’li isimler ifadeye dahi çağrılmadı.

Muhalefetin, “AKP, 31 Mart 2024’ün rövanşını almaya çalışıyor” sözleriyle değerlendirdiği CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından gözler, AKP dönemine ait usulsüzlüklere çevrildi.

BÜTÇEDEN SEÇİM KAMPANYASI

BirGün, 31 Mart 2024’te MHP’den CHP’ye geçen Mersin Silifke Belediye Başkanlığı’nda MHP döneminde yaşanan usulsüzlük iddiasının detaylarına ulaştı. İddiayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Belediye bütçesinden, “Seçim kampanyası niteliğinde” harcama yapıldığı belirtildi.

Usulsüzlük iddiasına yönelik hazırlanan dosyada yer alan bilgilere göre, MHP idaresindeki Silifke Belediyesi 10 Ocak 2024 tarihinde, “Belediye hizmetlerinin tanıtımı” ihalesi düzenledi. Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale kapsamında 40 bin adet çanta, 40 bin adet tanıtım kitapçığı ve 40 bin adet Türk bayrağı alındı.

SEÇİM KANUNU’NA AYKIRI

Yapılan incelemede, ürünlerin tamamının üzerinde dönemin belediye başkanı, MHP’li Mücahit Aktan’ın yer aldığı tespit edildi. Silifke Belediyesi’nin CHP’li yönetimi, ihaleyi yargıya taşıdı. Savcılığa sunulan dilekçede, ürünlerin üzerinde belediye başkanının fotoğrafının yer almasının, “298 Sayılı Seçim Kanunu’na aykırı” olduğu kaydedildi.

İncelemelere takılan ve usulsüzlük olarak değerlendirilen bulgular bununla da sınırlı kalmadı. Teknik şartnamede, “Yüzde 100 dana derisi” olacağı belirtilen çantaların deri olmadığı ancak belediye muayene ve kabul komisyonunun ürünleri eksiksiz ve kusursuz teslim alınmış gibi gösterdiği belirlendi.

SAVCILIKTAN İNCELEME

Suç duyurusunun ardından Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ihale sürecine yönelik iddiaları, “298 sayılı Kanuna Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçları kapsamında incelemeye aldığı bildirildi.

ÇİFTE STANDART

MHP’den devralınan belediyedeki usulsüzlük dosyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP kaynakları, “Yargıda çifte standart” vurgusu yaptı. Benzer iddialarla çok sayıda CHP’li yöneticinin gözaltına alındığına dikkati çeken CHP’liler, “Silifke örneğinde savcılık, usule uygun olarak delilleri toplama ve soruşturmayı yürütme aşamasında olsa da genel eğilim, iktidar partisine mensup belediyelerde benzer veya daha ağır bulguların cezasız kalması yönündedir” diye konuştu.