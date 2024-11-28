MHP’li eski başkan hakkında tutuklama kararı

Haber Merkezi

Osmaniye’de depremde yıkılan Bilge Sitesi A Blok’ta 105 kişinin hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davanın 6. duruşması dün görüldü. Duruşmada, Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye personeli Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Davanın diğer sanıkları arasında yer alan ve daha önce tutuklu bulunan Faruk Pilge ile Mustafa İpek, duruşma sonunda tahliye edildi. Sanıklardan Haluk K. ve Ayhan G.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşma 18 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Davanın ardından açıklama yapan Adalet Peşinde Aileleri, "Adalet arayışında önemli bir adım atıldı. Bilge Sitesi davasında, kamu görevlilerinin sorumluluğu ilk kez kabul edildi ve Osmaniye Belediyesi’nin o dönemki İmar Müdürlüğü yetkilileri tutuklandı. Ancak müteahhitlerin tahliye edilmesi, adaletin hâlâ eksik kaldığını gösteriyor. Bu karar, mücadelemizin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Kaybettiğimiz canlar için sorumluların tamamı hesap verene kadar durmayacağız" dedi.