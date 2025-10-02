MHP’li Fethi Yıldız’dan Selahattin Demirtaş ve genel af açıklaması

HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Elbette bazı şeyler yapmak gerekir "dedi.

Demirtaş, 2016 yılının Kasım ayından bu yana tutuklu bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen sene Meclis açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan ve PKK'nin silah bırakmasına evrilen süreçte Demirtaş'ın tahliye edilmesi sık sık gündeme geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CNN Türk'te katıldığı bir programda Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Davayı bilmediğini savunan Yıldız, "Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları var. AİHM kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

GENEL AF TARTIŞMASI

Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir."