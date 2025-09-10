MHP’li Feti Yıldız, Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu

CHP’ye yönelik hukuksuz baskıların arttığı günlerde Meclis’te CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ile bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Feti Yıldız, dün (8 Eylül) gerçekleşen görüşmeye dair Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu’na şunları söyledi:

“Hikmet Bey çok değerli bir insan. Kamuoyu tarafından bilinen bazı davalarda haksızlık yapıldığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partili bir hukukçu olarak düşüncelerimi sordu. Ben de, dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın temel hak ve özgürlüklerinin çatışma halinde olduğunu söyledim. Yargılama sırasında hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini çünkü zaman içinde bazı temel muhakeme ilkelerinin kabul edildiğini, söz konusu ilkelerin yüzlerce yıllık bir birikimin sonucu olarak oluştuğunu anlattım. Bu ilkelerin kaynağının sadece anayasa olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de bağlı olduğumuzu, pozitif hukuku anlattım, negatif haklar konusuna örnekler verdim.”

ÇETİN NE DEDİ?

Görüşmeye dair Hikmet Çetin de açıklamalarda bulunmuştu. Çetin, Odatv’ye yaptığı açıklamada, “Sohbet ettik biraz. Tutuksuz yargılamanın gerekli olduğunu zaten hep söylüyordu. Görüşmemizde de 'Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım.' dedi. Gelişmeler için bekleyeceğiz” demişti.

Çetin-Yıldız görüşmesine ilişkin bugün Sözcü yazarı Saygı Öztürk de bazı bilgiler aktardı. Öztürk’ün yazısından bir bölüm şöyle:

“Çetin ile Yıldız, bir araya geldiğinde ülke gündemiyle ilgili çok şey konuştu. Bazen konuşmalar arasına espriler de girdi. Çetin, öncelikle belediye başkanlarının tutuklanmalarından söz etti. Feti Bey, “Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım. Bu konuda beyanatım var” dedi. Hikmet Çetin, kendisine, “Evet, açıklamalarınızı biliyorum. Peki siz bu konuda beyanatın dışında bir adım atacak mısınız?” diye sordu. İşte, o soruya Feti Bey’in cevabı olmadı. Ancak, Çetin, bu soruyu bu kez farklı sordu, “Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atacak mısınız? Çetin’in, sorusuna karşılık Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” demekle yetindi.”

BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hikmet Çetin, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de bir ziyaret de bulunmuştu.

Görüşmeye ilişkin MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü ifade edilmişti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli’nin, Çetin’i “samimi şekilde uğurladığına” dikkat çekilmişti.