MHP’li Feti Yıldız’dan cuma mesajı: Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda, maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılabileceğini, bşka türlü adaletsizlik kapısının kapatılamayacağını yazdı.

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle, Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz. Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun."