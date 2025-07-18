MHP’li Feti Yıldız’ın masasında dikkat çeken detaylar: Hangi DEM Partili vekilin kitabı var?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’in yeni yasama döneminin başladığı 1 Ekim 2024 günü sürpriz şekilde DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasının ardından başlayan “süreç”, PKK’nin 11 Temmuz’daki silah bırakma töreniyle önemli bir aşamasını tamamladı.

Sürece ilişkin tartışmalar siyasette ve kamuoyunda sürerken, Bahçeli’ye en yakın isimlerden biri olan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan bugün dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Yıldız’ın “Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz” notuyla paylaştığı fotoğrafta, çalışma masasının üzerinde bazı kitaplar görüldü.

ÖCALAN’IN KİTABI: İMRALI NOTLARI

Bu kitapların en öne çıkanı, ilk çözüm süreci zamanında İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeler referans alınarak derlenen “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa” oldu. MHP, söz konusu dönem “ihanet” olarak tanımladığı çözüm sürecine cepheden karşı bir siyaset izliyor ve Erdoğan’a yükleniyordu.

İmralı Notları’nın kapağında Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın yer alması ayrıca dikkat çeken bir unsur oldu.

Öcalan'ın kitabı için 2016'da toplatma kararı verilmişti.

DEM PARTİLİ ÇANDAR’IN KİTABINI OKUYOR

Masada yer alan ve kapağı kısmen görünen bir başka kitap ise bugün DEM Parti sıralarında oturan bir milletvekiline ait; Cengiz Çandar.

Yıldız’ın masasında Çandır’ın yazdığı “Dağdan İniş-PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu’nun Şiddetten Arındırılması” başlıklı kitap da yer aldı.

VİCDAN ZORBALIĞA KARŞI

Yıldız’ın masasındaki en belirgin kitaplardan biri, Nazilerden kaçıp Brezilya’da intihar eden Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın “Vicdan Zorbalığa Karşı” adlı kitabıydı. Can Yayınları tarafından basılan kitabın kapağında “Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz” yazıyor.

Yıldız’ın masasında Dr. Ramazan Arıtürk imzası taşıyan “Müstakbel Hukukçunun Yol Haritası” adlı kitabın bulunduğu da görüldü.

ÖVÜLDÜĞÜ YAZI EN ÜSTE

Masadaki detaylardan biri, bir X paylaşımına ait kağıt çıktı. Bu çıktı masanın ortasında ve en net ayırt edilen unsurlardan biri. Çıktısı alınan paylaşımın sahibi ise Karar gazetesi yazarı Elif Çakır. Feti Yıldız’ı övdüğü yazısını dün alıntıyla paylaşan Çakır, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uzunca zamandır hukukun üstünlüğü ilkesini savunan açıklamalar yapan MHP’li Feti Yıldız, 2018 yılında siyasi kariyerine profesyonel hukuk kariyerini sonlandırarak başlamış. İyi bir ceza hukukçusu olduğunu ve mesleğini başarıyla yaptığını söyleyen MHP’li Yıldız siyasi etik gereği avukatlık bürosunu kapatmış.

ABD’de, Avrupa’da örnekleri çok fazla, hatta normali bu. Barack Obama, Hillary Clinton, Francois Hollande, Tonny Blair profesyonel hukuk kariyerlerini bitirerek siyasi kariyerlerine başladılar. Bizde ise örneği yok denecek kadar az. Siyaset kurumun zenginleşme aracı olduğu bu dönemde MHP’li Yıldız’ın bu tavrı umarım diğer siyasetçilere de örnek olur.”