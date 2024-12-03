MHP’li iş insanı için ihale oyunu

Halk ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken kamu ihaleleriyle yandaşlar zengin ediliyor. Bir ihale oyunu daha Kamu İhale Kurulu’nun kararıyla ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi, 13 Haziran 2024 tarihinde “Marmara Üniversitesi Yemekhanelerine 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında 1 milyon 400 bin Adet Malzeme Dahil 4 Kap Yemek Hizmeti Alımı” adı altında bir ihale düzenledi.

32 firmanın doküman satın aldığı ihaleye 10 firma katıldı. Bu 10 şirketten de sadece üçünün teklifi geçerli sayıldı. 5 Temmuz tarihinde de ihale 117 milyon 600 bin TL teklif veren Katmışlar Yemek ile Şantad Gıda iş ortaklığına verildi.

Milyonlarca liralık ihale bir başka şirket tarafından Kamu İhale Kurulu’na şikâyet edildi. Yapılan incelemede, üniversitenin ihale şartnamesine şirketlerin günlük en az 10 bin öğün yemek üretim kapasitesi olması gerektiği maddesine yer verdiği belirlendi. Ancak günlük 5 bin 600 öğün yemek alınacağı için üniversitenin en az 10 bin öğün yemek üretim kapasitesi şartı ile diğer şirketlerin ihaleye katılımını engellediği tespit edildi. Kamu ihale kurulu oy birliğiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine karar verdi.

Usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık ihalenin verildiği iş ortaklığına yer alan Şantad Gıda ise eski MHP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Şan’a ait. Sosyal medya hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile fotoğrafının yer aldığı görülen Şan’ın kamudan aldığı 73 ihalenin toplam bedeli ise 478 milyon TL’yi buluyor.