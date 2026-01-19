MHP’li meclis üyesi partiden ihraç edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Burdur’un Gölhisar ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapan Abdullah Aksoy’un partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Durmaz, açıklamasında "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür.. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Burdur’da MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy’un, içki tüketilen bir ortamda sela okuttuğu iddia edilen görüntüler ortaya çıkmış, sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler kısa sürede gündem olmuştu.