MHP’li Semih Yalçın'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin konuşan parti genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır" dedi.

MHP'nin bu haftaki grup toplantısının Bahçeli'nin öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edildiğini belirten Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Yalçın, "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir" dedi.

“ÖKSÜRÜĞÜNÜN GEÇMEMESİ ÜZERİNE...”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da şu açıklamayı paylaştı:

“Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir.”

MHP’nin X hesabından Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker’in şu açıklaması paylaşılmıştı: