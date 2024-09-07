MHP’li Semih Yalçın, Halk TV sunucusunu cinsiyetçi sözlerle hedef gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hakaret içeren açıklamalarına yenisini ekledi.

Halk TV'de yayınlanan bir programda Devlet Bahçeli'ye ilişkin yorumlar nedeniyle "Halk TV, artık sicilli bir Halt TV’ye dönüşmüştür" diyen Yalçın, kanalın sunucularından Sinem Fıstıkoğlu'nu da "Programın sözde sunucusu da, tüketimi arttırmak için bar müdavimlerini şevke getiren bir barmaid havasındadır" diyerek cinsiyetçi sözlerle hedef gösterdi.

Kanalda yayınlanan 'Sansürsüz' isimli programda, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki ifadeleri 'düşmanca' bulduğunu ifade eden Yalçın, "Halka açık yayınlarda kendi adına bile liyakat göstermeyen, ismini aldığı kitlelerin sosyolojisine uygun edep ve terbiye kurallarını sürekli çiğneyen bir TV kanalı olarak öne çıkan Halk TV, artık sicilli bir Halt TV’ye dönüşmüştür" dedi.

"BARMAİD HAVASINDA"

Programın sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nu cinsiyetçi sözlerle hedef gösteren Semih Yalçın, şunları söyledi:

"O sırada TV stüdyosu, bir yayın odasından çok kafe bar havasına bürünmektedir. Programın sözde sunucusu da, tüketimi arttırmak için bar müdavimlerini şevke getiren bir barmaid havasındadır. Sözde Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun yayın sırasında bir hanımefendiye yakışmayacak şekilde takındığı saygısız ve lakayt tavır, ibretle izlenmektedir."

YALÇIN, TONLAMALARI DA BEĞENMEDİ

Programdaki konukların Devlet Bahçeli'den söz ederkenki 'tonlarını' da beğenmeyen Yalçın, "Programa katılan İpek Özkal Sayan isimli hanımefendinin; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den söz ederken alaycı bir tonda hadsizce sık sık kıkırdaması, üstlendiği görevleri kaldırabilecek ahlaki vasıflardan ve adabımuaşeretten yoksun olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.