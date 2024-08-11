MHP’li Semih Yalçın hedef aldı, yandaş İhsan Aktaş yanıt verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iktidara yakınlığıyla bilinen GEN-AR Başkanı ve Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş'ın "2028'e doğru milliyetçi sağda yeni bir oluşum çıkabilir" ifadesine tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İhsan Aktaş için "FETÖ çalgını" ifadesini kullanan Yalçın mesajında şöyle dedi:

"İhsan Aktaş gibi FETÖ çalgınlarına iki çift sözümüz var. Fikir ve siyaset sahasında kerameti kendinden menkul tefsirişerifler ve sosyolojik(!) çıkarımlar yumurtlamasıyla maruf GENAR Başkanı İhsan Aktaş, sağ kesimde milliyetçi siyaset açısından bir dağınıklık ve boşluk bulunduğunu istidlal etmiş.

'HAKİKAT DEĞİL, ÜTOPİK UMUT'

Milliyetçilik fikrini her alanda maşerî vicdana yerleştiren MHP’nin bilhassa Türk siyasi hayatında verdiği mücadeleyi görmezden gelen İhsan Aktaş; aslında bir hakikati değil, ütopik bir umudu dile getiriyor.

İhsan Aktaş’ın mütalaalarında, MHP’siz bir siyasi hayat ve içinde Ülkücü Hareket’in yer almadığı bir milliyetçi düşünce akımı oluşturma hayali sırıtıyor.

İhsan Aktaş’ın ve benzerlerinin sözleri; Türkiye’de MHP’nin alemdarlığını yaptığı Türk milliyetçiliği davasına aleyhtarlığı genişletmek için yıllardır algı çalışması yürüten FETÖ’nün hayli mesafe aldığını gösteriyor. Bunların hepsi FETÖ çalgını…

FETÖ çalgınlığının; kimi politikacılar, fikir adamları, gazeteciler ve aydınlarda siyasi sekerata, fikir ve inanç komasına yol açtığı ortada…

Bilinsin ki MHP, millî egemenliğimiz ve bekamız aleyhine çalışan algı sersemlerini kendine getirecek kuvvet ve kudrettedir."

İHSAN AKTAŞ'TAN YANIT

İhsan Aktaş, X üzerinden Semih Yalçın'a verdiği yanıtta kendisinin yanlış anlaşıldığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin oyunun %3,5 lara düşmesinden dolayı 2028'e doğru milliyetçi sağda yeni bir oluşum çıkabilir dedim bu benim fikrim doğru olur yanlış olur. Bir de ben hayatımda hiç savunma yapmadım. Cumhur ittifakının bu ülkede neye karşılık geldiğini güçlü bir şekilde yazmışım.

FETÖ konusuna hiç girmiyorum. Milli görüş geleneğinden geliyorum bu adamların köküne düşmanım. Keşke parti yöneticilerine kim olduğumu sorsaydınız."