MHP’li Uysal ailesi kafayı gazetemize taktı: Üçüncü davayı da açtırdılar!

MHP Milletvekili Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın şikâyetiyle gazetemiz BirGün’e üçüncü dava da açıldı. Bu dava kapsamında birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, muhabirimiz İsmail Arı ile gazetemiz BirGün yargılanacak.

HABER MERKEZİ

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın şikâyetiyle gazetemiz BirGün’e üçüncü ceza davası da açıldı.

Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın şikâyetiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, muhabirimiz İsmail Arı ile gazetemiz BirGün’e “iftira” suçundan dava açıldı.

Uysal çifti, "Kuzey Kıbrıs'ta MHP'li vekilin talimatıyla 'veriler silindi' iddiası" başlığıyla 3 Haziran 2024’te yayımlanan haber nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Haberde, Kıbrıs Postası isimli haber sitesinde köşe yazarı olan Levent Özadam’ın yazısına kaynak gösterilerek yer verilmişti. Haberde muhabirimiz İsmail Arı’nın imzası da yer almıyordu. Davanın ilk duruşması 26 Kasım’da görülecek.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇTILAR

Daha önce de Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın şikâyetiyle BirGün muhabiri Arı, soL Haber’in sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç hakkında dava açılmıştı. Arı, 21 Mart’ta BirGün’de yayımlanan “MHP'li Vekil Levent Uysal Kıbrıs'ı karıştırdı”, Güç ise soL Haber’de “Kuzey Kıbrıs'ta 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması MHP'li vekil Levent Uysal'a uzandı” başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle “İftira ve hakaret” suçlarından yargılanacak. Davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Aralık’ta görülecek.

MHP Milletvekili Levent Uysal’ın şikâyetiyle, BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında açılan bir başka davada da Arı’nın yaptığı haberler nedeniyle “Hakaret, iftira, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarını işlediği öne sürüldü.

Gerekçe olarak ise Arı’nın gazetemiz BirGün’de 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan “Servet değerindeki araziyi MHP'li kaptı”, 15 Şubat 2024’te yayımlanan “Dolandırıcılığı ödüllendirdiler”, 11 Mart 2024’ta yayımlanan "MHP'li vekil Sırbistan vatandaşıymış” başlıklı haberler gösterildi. Ayrıca Arı’nın konuk olarak katıldığı Artı TV’de yayınlanan “Yakın Takip” isimli program da iddianamede yer aldı. Bu davanın da ilk duruşması, 24 Eylül 2024’te İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

AVUKATLARI DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

Ayrıca, MHP’li Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın avukatlığını ise eski AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ferhat Pamuk’un yaptığı görüldü. Pamuk’un “Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” gibi farklı suçlamalarla yargılandığı çok sayıda davası da var.

Hatta Pamuk, yargılandığı ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlandığı bir dava nedeniyle 2020 tutuklanarak cezaevine gönderilmiş bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.