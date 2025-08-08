Giriş / Abone Ol
MHP’li Uysal’a ilişkin haberlere erişim engeli

Güncel
Levent Uysal

Haber Merkezi

MHP Mersin Milletvekili, Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi ve Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) kurucusu Levent Uysal‘ın diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin haberler, Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 6 Ağustos 2025 kararıyla erişime engellendi.

Aynı kararla, Levent Uysal’ın diplomasının sahte olduğu iddiasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları ve YouTube videoları da erişime engellendi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Davacı tarafın degişik iş karardan sonraki talebi de eksikliğin giderilmesi için değerlendirmeye alınmıştır."

