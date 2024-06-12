MHP’li vekil Kıbrıs gündeminden düşmüyor: "7-8 kişilik özel bir teknik ekip gönderildi, kayıtlar silindi"

MHP Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın üniversitesinin merkezinde yer aldığı "sahte diploma ve yolsuzluk" skandalına dair yeni ayrıntılar açığa çıktı. Kıbrıslı gazeteci Özadam, "Adaya kayıtların silinmesi için 7-8 kişilik özel bir teknik ekibin gönderildiğini" yazdı.

HABER MERKEZİ

Kuzey Kıbrıs aylardır "sahte diploma ve yolsuzluk" skandalıyla çalkalanıyor. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasına dair yeni bir gelişme yaşandı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin dijital verilerinin, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın gönderdiği bir ekip tarafından silinmesine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

"TOMBİK LAKAPLI ARKADAŞ"

Konusu gündeme taşıyan Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam "Kayıtların silinme talimatını kim verdi, kim sildi..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde patlayan sahte diploma skandalında yeni gelişmeler su yüzüne çıkmaya başladı...

Olay patladıktan sonra Levent Uysal okulun yönetimine kendisine çok yakın olan kişileri getirdi... Bir de 7-8 kişilik özel bir teknik ekip geldi! Ocak ayından önceki okul kayıtlarının silinmesi için... Aldıkları talimatı yerine getirdiler, kayıtları sildiler ve geri döndüler!

Levent Uysal’ın okulun başına tam yetkili olarak getirdiği Mehmet Altuntaş geçtiğimiz günlerde mahkemede tanıklık yaparak bir takım bilgiler verdi! Kayıtların silindiğini doğruladı... Ama açıklamalarında talimatın kimin tarafından verildiği ve kimin tarafından silindiği yoktu! Bize göre kendisi söylediğinden çok daha fazla şeyler biliyor...

4 bine yakın öğrencisi olan bir okulda kayıtlar niçin silinmiştir? Olayın kara kutusu Serdal Gündüz şu anda cezaevinde olduğuna göre bu sorunun muhatabı Levent Uysal’dır... Silinen kayıtlarda hem kendisinin hem de oğlunun öğrenci olduğuna dair bilgiler vardır! Bundan niye rahatsızlık duymuşlardır ki bu bilgiler ortadan kaldırılmıştır?

Uysal şu anda milletvekili olabilir ve dokunulmazlığı vardır ama en azından tanık olarak mahkemeye çıkarılması ve cevapsız kalan soruları yanıtlamalıdır... Bu arada Vakıfbank ile arasında yaşanan olumsuzluklara, suçlamalara belgeleriyle başka bir yazımızda yer vereceğiz!

Okul eğer kapatılırsa olay tamamen kapatılacak ve hayati önem taşıyan bilgiler karanlıkta kalacaktır. İllaki yargı diyoruz! Sorumlular ister vekil olsun ister başkaları yapılan sahtekarlıkların hesabını er ya da geç vermek, bedelini ödemek zorundadırlar... Yok öyle yağma!.. Bilmem anlatabildik mi? Pek yakında ‘tombik’ lakaplı arkadaşın Türkiye’deki maceralarını da buradan deşifre edeceğiz..."

TRT TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında kısa süre önce de TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklanmıştı.

Son üç aydır ada gündeminden düşmeyen, sahte diploma ve yolsuzluk operasyonu yapılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin küçük ortağı ve Genel Sekreteri olan, tutuklanarak olarak cezaevine gönderilen Serdal Gündüz’ün, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etti.

Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi. Skandal dair Kuzey Kıbrıs Meclisi’nde araştırma komitesi de kuruldu.

Soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

• Milletvekili Emrah Yeşilırmak,

• Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst,

• Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst,

• Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

• YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler,

• YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker.