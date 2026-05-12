MHP’li Yıldız'dan Barış Forumu’na mesaj: Kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Mayıs’a kadar sürecek Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu açılış konuşmalarıyla başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerine kayyum atanan Ahmet Türk, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile Duhok Valisi Dr. Ali Tatar, DEM Parti milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin foruma MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız mesaj gönderdi.

MHP’li Yıldız, Hevsel Bahçeleri’nde, Meram Bağları’nda kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceklerini dile getirdiği mesajında, “Şiddet ve tedhiş yalnızca doğrudan hedef aldığı kurbanlar üzerinde değil daha geniş kitleler üzerinde yıldırma ve korku iklimi yaratan bir insanlık suçudur. Ekonomik, demografik, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla da bir milli güvenlik sorunudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendisini bu ülkenin eşit, özgür ve makbul bir vatandaşı ve bu milletin ayrılmaz muhterem bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak demokrasimiz için bir tercih değil bir zorunluluktur. Bir devlette adalet yoksa hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca ve milliyete sahip olduğunun bir önemi yoktur. Ülkemiz için milletimiz için her şeyi birlikte yapacağız. Tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel Bahçelerinde, Meram Bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDET SORUNUNA NİHAİ ÇÖZÜM YOLUNDA TARİHİ BİR FIRSAT YAKALANMIŞTIR”

1 Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına giderek, Tuncay Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan süreç ve 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM’de Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın tarihi konuşma yüzyılın en cesur siyasi hamlesi olduğunu söyleyen Yıldız’ın mesajında şöyle denildi:

“Yarım asırdan beri ülkenin beşeri, sosyal ve ekonomik kaynaklarına ağır maliyetler yükleyen tedhiş ve şiddet sorununa nihai çözüm yolunda tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Liderimizin işaret ettiği gibi yıllar boyunca şiddetle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma, gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi; kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah; esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım; şehirlerimiz altyapı, köylerimize yol; tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz. Aynı zamanda kültürde, sanatta, sporda farklılıkları ortak akıl ve vicdanla birlikte yönetmeliyiz.”

“ŞİDDETİN TÜMÜYLE REDDEDİLMESİ GEREKİR”

22 Ekim 2024 tarihinden bugüne süreç uyum içinde ilerlemiş o günden bugüne evlere, yüreklere yeni ateşler düşmediğine vurgu yapan Yıldız mesajında, “Farklılıkların çatışma unsuru değil, toplumsal çeşitliliğin doğal bir parçası olarak görüldüğü bir iklimin yaratılması ve şiddetin tümüyle reddedilmesi gerekir. “Türkiye Yüzyılı” ideali, hukukun üstünlüğü, ekonomik ferahı, demokratik katılım ve toplumsal dayanışma ilkeleriyle temellendirilmiş bir vizyonu ifade etmektedir. Bu vizyonun başarısı, yalnızca iç güvenliğin sağlanmasında değil, Türkiye’nin bölgesel barış mimarisi içindeki konumuna da doğrudan katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

“KOMİSYON, MECLİS'İN TEMSİL GÜCÜNÜ VE MİLLİ İRADENİN DENETİM İMKANLARINI AYNI ZEMİNDE BULUŞTURAN BİR ÖRNEK ORTAYA KOYMUŞTUR”

“Bölgemizde, uzun süredir devletleşme ve merkezileşme taleplerinin olduğu görülmektedir” ifadelerin yer aldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

“Birçok ülke kendi egemenlik kapasitesini yeniden inşa etme sürecine girmiştir. Bu süreç, devlet dışı aktörleri ya uyum sağlamaya veya tasfiye olmaya zorlamaktadır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; Meclis'in temsil gücünü, siyasetin çözüm üretme kapasitesini ve milli iradenin denetim imkanlarını aynı zeminde buluşturan bir örnek ortaya koymuştur. Güçlü bir fikir birliği ile meclis yapımızın kahir ekseriyetiyle çözüm odaklı bir birliktelik inşa edilmiştir. Toplantılar boyunca oluşan müşterek kanaat, şiddet ve tedhişle mücadele yönteminin sadece güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalmaması yönündedir.”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tam demokrasiye dayanan, yurttaşlık bilincinin, eşitlik temelli kardeşliğin ve kurumsal şeffaflığın kalıcı huzur ve barışı mümkün kılınacağını rapor ettiğini aktaran Yıldız, “Bu çerçeve metin, bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ortak hedefler doğrultusunda yol gösterecek kıymetli bir başvuru belgesidir” diye belirtti.