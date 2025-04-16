MHP’li Yönter, 4 Mayıs’a işaret etti: "PKK’nın örgütü feshetmesini bekliyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yönter, SGK Üsküdar Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen, partisinin 1. Bölge İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda konuşan Yönter, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerin ardından devam eden sürece ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"KONGRESİNİ TOPLAYIP SİLAH BIRAKIP ÖRGÜTÜ FESHETMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Sağlam, sağlıklı, sabırlı adımlarla kademe kademe menzile gidiyoruz inşallah. Biz mayıs ayının ilk haftası PKK terör örgütünün, kongresini toplayıp silah bırakıp örgütü feshetmesini bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu tarihi 4 Mayıs olarak açıklamıştı. Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edecek. Başaracağız, yapacağız, güç birliği halinde yapacağız. Hamasete gerek yok. Onun bunun akıl çelen tahriklerine kapılacak da yok. Adı 'Zafer' olup gerçek manası mağlup olanlar işlerine baksın. Hiç kimse Devlet Bahçeli'yle vatan ve millet sevgisi konusunda aşık atamaz. Herkes haddini bilecek, yerini, yurdunu bilecek. Meclis grup kürsülerinden atıp tutmak kolay, tribüne oynamak kolay. Türklüğün vicdanını temsil eden Devlet Bahçeli'dir. Bizim aramızdan kaçıp gidenler dava için değil koltuk için gittiler, döndüler, oraya, buraya teslim oldular. Biz terörü kökünden çözmek için mücadele verirken, bu beyler bu işin istismarıyla meşgul oluyor."

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soru üzerine de Yönter, "Sayın Genel Başkanımız başından beri mesaide. Liderimiz hamdolsun düşmanlarını kıskandıracak kadar sağlıklı ve ayaktadır" yanıtını verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E MESAJ

Yönter, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.