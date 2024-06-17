MHP’li Yönter, Özgür Özel’i hedef aldı: "Çok acemisin"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP Lideri Özgür Özel'in "İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor" sözlerine "Senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet" cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar" sözlerine yanıt verdi.

MHP'li Yönter, Özel'in sözlerini hatırlattığı paylaşımında "Bak Özgür, çok acemisin. Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yönter, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özgür gene böyle konuşmuş, zırvaladığımızı açıklamış, yani ve yeniden çuvallamış! Bak Özgür, çok acemisin, fikri müktesebatın evlere şenlik, nitekim kafada yok, kalpte yok…Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun! İhanet ve melaneti meşrulaştırma arayışındasın…Terörist Demirtaş’la çalışma toplantısı yapacakmışsın! Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet…Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun!"