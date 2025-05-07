MHP’li Yönter’den Sedat Peker paylaşımı: “Her şeyin bir vakti var”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan ve uzun süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziğine de yer verilmesi dikkat çekti.

Yönter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…”

Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves… https://t.co/0DUUmlvtTO — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) May 7, 2025

Yönter, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabında paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” ifadelerini kullandı.