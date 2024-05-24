MHP’linin eşine ait üniversitede sahte diploma skandalı büyüyor

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın Kuzey Kıbrıs’taki üniversitesinde skandalların sonu gelmiyor. Yürütülen soruşturma kapsamında şimdi de Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Halil Bakkaloğlu sahte doktora diploması nedeniyle tutuklandı. Devlet hastanesinde doktorluk yapan Bakkaloğlu üniversitenin yönetiminde de yer alıyor.

HABER MERKEZİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması dalga dalga büyüyor. Birçok bürokratın, polisin ve siyasetçinin adının karıştığı skandala her geçen gün bir yeni isim dahil ediliyor.

Skandalın merkezi ise MHP Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın sahibi olduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi… Sahte diploma skandalı, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Halil Bakkaloğlu’nun tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Bugün Kıbrıs’ın haberine göre, skandalın merkezinde yer alan Bakkaloğlu, KSTÜ’den aldığı sahte doktora diplomasını Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’ne sunarak onları da yanılttı. Dr. Halil Bakkaloğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor olarak görev yapmasının yanı sıra, KSTU’nun Mütevelli Heyeti Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Program Koordinatörlüğü görevlerini de yürütüyordu. Ancak, bu görevlerindeki yükselişinin ardında büyük bir sahtecilik yattığı ortaya çıktı.

Polis, Bakkaloğlu’nun KSTU’nun ağız, diş ve çene cerrahisi doktora programına 22 Şubat 2021’de kayıt olduğunu, ancak zanlının eğitim görmüş gibi gösterilmesi için sahte bir tarihle, 6 Eylül 2019’da kaydedildiğini belirtti. Bakkaloğlu’nun 4 yıl süren ve 23 ders alması gereken programda, aslında hiçbir eğitim almadan 10 Kasım 2023’te mezun edilmiş gibi gösterildiği belirlendi. Bakkaloğlu teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına bile sıçradı. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

HERKES İŞİN İÇİNDE

Ayrıca soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

* Milletvekili Emrah Yeşilırmak

* Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

* TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan

* Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

* Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

* YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

* YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

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DİPLOMA TÜRKİYE’DE DE GEÇERLİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor. 2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Yani bu üniversitede mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor, hekimlik yapabiliyorlar.